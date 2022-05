Casa da gorjeta de R$ 7.700,00 e deixa garçom emocionado

Um casal deixou de gorjeta US$ 1.500,00, que ficaria mais o menos R$ 7.000,00

Em um restaurante de Cincinnati, em Ohio (EUA), um casal deixou de gorjeta US $1.500,00, que ficaria mais ou menos R $7.000,00. A equipe do restaurante acabou dividindo a grande gorjeta e se emocionaram com o grande gesto, dizendo que o coração chega a “palpitar”, segundo a TV norte-americana WCPO.

O casal quis dar esse valor para o garçom que fez o atendimento devido ao fato deles trabalharem duro e por conta da pandemia o setor de alimentação ainda não conseguiu se reerguer.

Gregory contou que algo assim “faz o seu mês”.

“É uma coisa tão boa para um garçom e para bartenders, porque você não ganha muito dinheiro, mas trabalha duro e o que você faz acaba sendo justificado. Parece que alguém lhe mostra que vale a pena”, disse o atendente.

De acordo com ele, o dinheiro será usado para pagar contas e ajudar pessoas próximas.