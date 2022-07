Carro colide com ponto de ônibus e deixa vítimas na rodoviária

Um veículo de passeio colidiu com um ponto de ônibus na plataforma superior da rodoviária atingindo quatro pessoas

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência na rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quarta-feira (6). Um veículo de passeio colidiu com um ponto de ônibus na plataforma superior, ao lado do Teatro Nacional, atingindo quatro pessoas.

Uma dessas pessoas atingidas acabou sendo arremessada para a parte de baixo do viaduto, na plataforma inferior da rodoviária, e morreu no local. As outras três vítimas do acidente foram levadas ao Hospital de Base, e estão conscientes.

Aguardem mais informações