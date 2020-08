Carga de 500 kg de cloridrato de cocaína cai de caminhão após acidente

PUBLICIDADE

Uma carreta com 514kg de cloridrato de cocaína tombou na BR-070, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá e a carga acabou indo parar na estrada. O veículo estava sendo escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando ocorreu o acidente, nessa quarta-feira (19). O material ilícito foi apreendido.

Ao todo, 450 tabletes foram encontrados sob uma carga de caroço de algodão, utilizada para camuflar os entorpecentes. Os agentes escoltavam o veículo até um porto da PRF para que fosse feita uma busca minuciosa. No entanto, no caminho, ocorreu o acidente.

O veículo era conduzido por um motorista, de 39 anos, que era companhado por um passageiro, de 30 anos. Ambos afirmaram que o veículo havia saído de Cuiabá, mas a nota fiscal da carga informa a origem na cidade de Sapezal com entrega em Mauá (SP), em nome do condutor. A carreta estava com placas de Vilhena (RO).

O material foi apreendido e os homens foram encaminhados para a delegacia, para prestar esclarecimentos.

