Capotamento no Eixão Sul na altura da quadra 12

Um FIAT/PUNTO de cor branca capotou na alça de acesso da via Eixo W, na altura da quadra 12, na noite deste sábado (28). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência às 21h57 e empregou quatro viaturas e quinze militares. O carro atingiu um CHEVROLET/TRACKER de cor branca, que estava com o parachoque dianteiro na faixa direita do eixão. As duas faixas da direita foram interditadas para o socorro e o trânsito foi impactado no local. A srª M.E.F.T., 19 anos, passageira do FIAT/PUNTO, foi atendida, imobilizada e transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Ela apresentava dor na região da coluna cervical e estava consciente. A srª M.F.A., condutora do CHEVROLET/TRACKER , foi atendida e transportada ao IHBDF com dor no punho, sentindo enjoo e consciente. O srº A.C.L.Q, condutor do FIAT/PUNTO, foi atendido e avaliado, não necessitou transporte. A PMDF foi acionada para o local.