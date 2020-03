Cãozinho rouba a cena em evento da presidência da Irlanda

O cãozinho ‘Bród‘ roubou a cena na Irlanda neste domingo, 8, durante uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. O animal pertence ao presidente irlandês, Michael D. Higgins, que promovia o evento. ‘Bród’ foi merecedor de afagos do chefe do Executivo.

A ‘invasão’ foi registrada pela jornalista sírio-irlandesa Razan Ibraheem. No vídeo, o animal da raça Bernese aparecer abanando o rabo por entre as convidadas.

The best content you will see this weekend:



President of Ireland Michael D. Higgins' dog enters room of 100 people to look for his owner, walks through everyone to find him, is very happy to do so and demands a belly rub during an official eventpic.twitter.com/mKRxSc6w7P