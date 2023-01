Cão tem patas decepadas por foice

A Polícia Civil informou que investiga a ocorrência de maus-tratos

Um cão teve as patas traseiras decepadas no Bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. O animal foi resgatado pela associação Anjos da Proteção Animal, e levado a uma clínica particular.

“Segundo o veterinário, o corte parecia de foice ou facão; mais para uma foice, porque não parecia de uma faca normal. Esse animal chegou em estado gravíssimo. Hoje ele está estável, mas ainda considerado grave”, disse Stefani Marinho Rodrigues, protetora animal que está responsável pelo cão.

O animal passou por um procedimento cirúrgico de aproximadamente três horas, onde foram amputadas as partes restantes dos membros. Stefani informou que o animal vai passar ainda um tempo internado na clínica, e que vai precisar de cadeira de rodas. Apesar da ajuda ao animal, Stefani pediu também apoio financeiro para arcar com os custos do tratamento.

“Eu nunca me deparei com cenas tão fortes. Tinha partes já necrosadas, com larvas, odor muito forte. Ele estava com muitas dores”, lamentou a ativista.



Ela espera, agora, que alguém que tenha alguma informação sobre o caso denuncie os possíveis responsáveis pelo crime. A polícia disse que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3247-2630 da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) — que tomou conhecimento do fato e está realizando diligências com o intuito de identificar a autoria do crime.

As informações também podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.