Cão é flagrado ‘furtando’ ursinhos de pelúcia; “não é normal a gente achar um furto fofo”, afirma dona de loja

Um cachorro foi flagrado “furtando” ursinhos de pelúcia de uma loja na região central de Coroado (SP). A dona do estabelecimento, Damaris Rodrigues, 31, percebeu o que tinha acontecido após o cachorro retornar à loja devolvendo o brinquedo. A situação ocorreu duas vezes: uma no sábado (26) e outra nesta quarta-feira (30).

“Estava conversando com um amigo e não vi quando o cachorrinho passou por nós, nenhum de nós viu. Nós só ficamos sabendo quando o meu amigo saiu da loja e viu ele voltando com o urso. Ele levou e veio devolver”, contou ela ao UOL. Segundo Damaris, o cachorro se assustou quando foi flagrado pelo amigo dela e soltou o brinquedo no chão. “Foi a hora que o meu amigo falou: ‘Damares esse urso não é da sua loja?’ Então eu disse que era e perguntei o que estava fazendo no chão. Aí ele me contou que estava na boca do cachorro, que tinha sido trazido por ele.”

Procurando entender a situação, Damaris resolveu olhar as imagens da câmera de segurança. Em uma das cenas, é possível observar o cachorro entrando na loja despercebido e saindo com o ursinho de pelúcia na boca, enquanto ela e o amigo conversam em um balcão. “Não sei para onde ele levou. Acho que ele brincou um pouquinho [antes de devolver] porque o ursinho voltou meio sujinho e babado”, diz ela.

A situação inusitada voltou a se repetir nesta quarta-feira (30). No entanto, o cachorro foi flagrado antes mesmo de concretizar o furto. “Como eu já estava espertinha com ele, eu fui atrás dele. Ele conseguiu levar, mas eu consegui correr atrás dele e ele soltou”, conta a comerciante. “Então não tive perda nenhuma. A primeira ele devolveu, foi honesto. E a outra ele teve que devolver porque eu vi.”

Segundo ela, o animal já era conhecido “de vista”. “Ele passava por aqui na rua, mas não sabia quem eram a tutora dele. Agora já sei que ela mora há um quarteirão para cima da loja”, diz. Apesar dos “furtos”, a comerciante decidiu presentear o cachorro com um dos ursinhos.

“Nunca passei por algo parecido e jamais imaginaria que eu ia achar fofo essa primeira vez que eu passei porque não é normal a gente achar um furto fofo”, brinca. “Ele está super perdoado.”