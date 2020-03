Cantor Saulo é roubado em Salvador

O cantor Saulo Fernandes teve o carro roubado no início da tarde deste domingo (1º). De acordo com a assessoria do artista, dois homens armados renderam um integrante da família do cantor.

O crime aconteceu em um bairro de Salvador. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido e o cantor não estava dentro do veículo na hora do assalto.

O carro roubado é uma Land Rover Discovery, da cor branca.