Candidato a vereador acusado de estuprar cadela é encontrado morto

O candidato a vereador de Caldas Novas-GO denunciado por supostamente ter estuprado uma cadela foi encontrado morto no sábado (7). De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o corpo dele estava em uma casa localizada em Araguari-MG.

Ainda de acordo com a polícia, o homem, de 54 anos, teria se matado. Um dia antes de vir a óbito, ele foi até a delegacia registrar a perda de documentos. Na ocasião, ele teria deixado uma carta pedindo perdão pelos crimes cometidos.

A investigação sobre a morte segue com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O caso da cadela será encerrado devido à extinção da punibilidade.

Um vizinho do candidato havia registrado uma ocorrência contra ele. Na denúncia, o homem, que é dono do animal, contou que registrou o momento em que o acusado cometeu os abusos contra a cadela. O crime teria ocorrido no dia 31 de outubro, mas a ocorrência só foi registrada na quarta-feira (4).