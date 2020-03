Campanha ‘Fique em Casa’ é tema de festa infantil

PUBLICIDADE 

A festa do aniversário dos nove meses de vida do pequeno Miguel teve como tema a campanha “Fique em Casa”. A atitude reforça a importância do isolamento social, para combater o coronavírus.

A celebração foi realizada no último domingo (22). A estudante Bruna de Almeida, mãe do bebê, tem realizado eventos para comemorar cada mês de vida de Miguel. Ela afirma que a ideia surgiu de forma espontânea. A estudante montou a decoração reaproveitando materiais de outras festas realizadas anteriormente.

Bruna também brincou com a forma de pronunciar a palavra “álcool em gel” e escreveu “alquingel” no rótulo de algumas das decorações, inspirada em comentários das redes sociais. A festa cumpriu a proposta da campanha e não teve convidados, apenas os moradores da casa.

Bruna conta que foi a comemoração mais marcante até agora, segundo a estudante, os registros do momento geraram grande repercussão na internet.