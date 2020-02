Caminhão-cegonha invade praça de pedágio e incendia o local

PUBLICIDADE 

Um acidente na BR-153, em Professor Jamil, Goiás, foi flagrado pelas câmeras de segurança, que registraram um veículo de carga pegando fogo ao se chocar contra uma cabine de uma praça de pedágio da rodovia.

O caminhão-cegonha bateu contra uma mureta e depois se chocou com a cabine. Logo após, uma explosão na cabine do veículo fieram com que as estruturas do local pegassem fogo.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (25). O caminhão carregava 11 carros. O motorista teve lesões leves e foi socorrido no local.

O Corpo de Bombeiros enviou seis equipes para pagar o fogo. O incêndio durou, aproximadamente duas horas, entre 22h30 e 0h30.