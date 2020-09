Caminhão carregado de carnes é saqueado após tombar em rodovia

PUBLICIDADE

Um caminhão que transportava uma carga com peças de carne foi saqueado após tombar, na manhã desta terça-feira (8), na Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7h40 no km 289. Não houve feridos. Pelas imagens, é possível avistar as carnes sendo saqueadas por um grupo que circulava pela região.

Com a chegada de uma viatura policial, o grupo se dispersou. Várias pessoas foram flagradas cobrindo o rosto e atravessado a rodovia às pressas.