Cametá é alvo de roubo a banco; suposto áudio de refém circula nas redes sociais

Um dia após o assalto a banco que ocorreu em Criciúma-SC, a cidade de Cametá-PA sofreu com o ataque de bandidos a diversas agências bancárias. De acordo com os moradores do município paraense, foi possível ouvir barulhos de tiros durante toda a madrugada. O assalto ocorreu na noite dessa terça-feira (dia 1º) e uma da vítimas relatou que os criminosos foram muito agressivos. “Bateram muito na gente”, diz a vítima.

A gravação foi feita momentos após a fuga dos assaltantes e circula nas redes sociais.

“Acabou, ainda bem. Abandonaram nós na estrada e foram embora. Estamos andando aqui na estrada”, diz outra testemunha, em um áudio que circula por WhatsApp.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que os suspeitos fizeram ao menos 15 reféns. A quadrilha teria atacado diversos bancos locais, como Banco do Brasil (BB), Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Pará.

Não há confirmação de mortos ou feridos por parte das autoridades policiais. No entanto, uma testemunha relatou, por meio de um vídeo, que um vendedor de açaí teria sido baleado na cabeça.

Em nota, a Secretaria de Segurança no Pará afirmou que acionou as equipes dos batalhões do Bope e de outras unidades de polícia, além de aeronaves para dar apoio ao município.

A quadrilha, que estava fortemente armada, entrou em confronto com a polícia durante a ação. Algumas imagens mostram os assaltantes atravessando as ruas da cidade com vários reféns.

Nota da secretaria

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup) informa que desde o momento que foi confirmado sobre o assalto a uma agência bancária no município de Cametá, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Ações de Cães (Bac), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) se deslocaram para dar apoio no município. Segundo informações preliminares, não há mortos. Mais informações serão divulgados ao longo do dia.

