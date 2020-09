Câmera flagra mulher sendo agredida com pedrada; suspeito foi identificado e está foragido

PUBLICIDADE

Uma mulher foi violentamente golpeada com um bloco de concreto, na noite dessa quarta-feira (23). O agressor foi identificado pela polícia após uma segunda vítima relatar que também foi agredida por ele. Após o crime, a mulher não prestou queixa, conforme o apurado pelo Portal G1.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação do suspeito. A mulher aparece em frente a um estabelecimento comercial no Centro de Vitória da Conquista-BA, quando o homem se aproxima e a atinge com um bloco de concreto.

Com o impacto do golpe, a mulher acaba perdendo a consciência e, em seguida, é arrastada pelo suspeito. Até a manhã desta quinta-feira (24), não houve registro de queixa por parte da vítima.

Uma outra mulher que teria sido agredida pelo mesmo suspeito registrou queixa contra ele. A polícia investiga o caso para encontrar o agressor, que já foi identificado.