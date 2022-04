Calça “empina bumbum” é segredo para ter o bumbum empinado

Uma das maiores tendências no mundo inteiro em 2022 é a calça empina bumbum para quem deseja ter o bumbum empinado.

Essa tendência é justificada na grande procura pela roupa fitness que valorize as curvas e que tenha como uma das principais vantagens a economia de tempo e dinheiro.

Para quem busca realçar as curvas do corpo, em especial as do bumbum a calça sem dúvidas é uma excelente solução, pois o seu design e tecido consegue proporcionar o efeito bumbum empinado.

Benefícios da Calça Empina Bumbum

Tecido Ajustável que combina com biotipo da mulher brasileira

Alta Durabilidade e Qualidade da Peça

Você realça suas Curvas de Forma Natural

Disfarça e trata a celulite graças a tecnologia de nanofibras do tecido

Tecido Tecnológico a prova de várias lavagens

Excelente Custo benefício

Design moderno e arrojado

Esses benefícios justificam o aumento repentino das buscas por uma legging empina bumbum.

Mesmo assim não podemos deixar de ressaltar o alto índice mundial de intervenções cirúrgicas na região do bumbum, o Brasil é um dos primeiros no ranking.

Legging Empina Bumbum: Tendência Entre as Famosas

A calça empina bumbum tem feito mesmo a cabeça da mulherada, alcançado até os famosos, um bom exemplo disso é a esposa do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, que não só aderiu a moda como também indicou as suas seguidoras.

confira na imagem a esposa do astro futebolista CR7 usando a calça empina bumbum:

Imagem: Divulgação

O treino pesado pode até ser um ponto relevante para toda essa exuberância, mas com certeza o ponto principal para realçar todo esse glúteo é a calça legging empina bumbum

A modelo fitness sempre seleciona muito bem as suas roupas de academia feminina, afinal escolher uma roupa fitness que realce bem seu corpo valorizando todas as suas curvas é o desejo de muitas mulheres

Com a musa não é diferente, tem surgido com frequência nas suas redes sociais publicando um pouco da sua rotina saudável e indicando roupas confortáveis como a calça empina bumbum e o short empina bumbum

Qual a melhor calça empina bumbum?

A melhor calça empina bumbum é a internacional, pois possui um tecido único e exclusivo que com sua alta tecnologia pode substituir até mesmo o efeito academia ou cirurgia no bumbum

E por incrível que pareça o custo benefício da peça vale muito mais a pena do que os modelos vendidos no Brasil.

Principalmente se a gente levar em consideração a qualidade do tecido e a durabilidade da calça.

Atualmente, existem vários modelos de leggings empina bumbum, mas as mais utilizadas são as que funcionam como roupa para malhar em academia.

Isso porque, muitas mulheres se sentem desconfortáveis na academia por achar o glúteo pequeno ou flácido e isso é mais comum do que parece, por isso recorrem a calça de malhar empina bumbum.

É muito difícil encontrar o mesmo tipo de tecido vendido lá em território internacional para comprar aqui no Brasil, porém é possível encontrar alguns sites seguros que exportam exatamente como os vendidos internacionalmente.

Após algumas pesquisas acabamos encontrando um site super em conta que só atua com produtos importados.

O Passarela Fitness é um dos exemplos, no site você encontra a calça empina bumbum com a qualidade fielmente internacional.

Imagem Divulgação: Passarela Fitness

Operam com tecidos tecnológicos e sustentáveis, que te ajudarão a realçar as suas curvas de forma natural sem a necessidade de investir em tratamentos estéticos.

Onde consigo comprar a melhor calça empina bumbum?

Devido a sua origem internacional, encontramos poucas empresas brasileiras que trabalham com esse tipo de moda fitness, por isso só conseguimos encontrar resultados e qualidade em um site.

Uma das únicas empresas que trabalham com o produto original da calça empina bumbum com o tecido sustentável e tecnológico que realmente proporciona os efeitos da legging é a empresa Passarela Fitness.

Vimos a legging fitness empina bumbum em outros sites, mas os feedbacks eram ruins e o tecido não correspondia ao mesmo tecido utilizado no exterior.

Além da calça empina bumbum, o site também oferece diversos outros conjuntos de academia feminino para valorizar o seu corpo garantindo a qualidade.

Porque a Calça Empina Bumbum Virou Febre?

Não é segredo para ninguém que manter o bumbum bonito e durinho é o sonho de 8 a cada 10 brasileiras. Esse é o grande sucesso da calça empina bumbum.

Qualidade 100% internacional

Excelente Custo benefício

Beleza

Funcionalidade

Uma única calça é capaz de elevar a auto estima de qualquer mulher independente se ela use P ou GG a calça se possui bumbum avantajado ou não.

Qualquer mulher que se predispor a utilizar a peça com certeza ficará satisfeita, afirmou Lais Cedraz de Curitiba.

A estudante de enfermagem que faz musculação há quase 1 ano, disse que a peça vai muito além da beleza.

“ A princípio comprei a calça por causa do nome e da funcionalidade, mas quando chegou lá em casa fiquei surpresa com a qualidade do produto, elogiei tanto que uma amiga já fez o pedido.” – Adriana Souza

Um outro ponto que pode ser levado em consideração é que por se tratar de um produto internacional, a calça empina bumbum tem excelente custo benefício.

6 Principais Vantagens de Adquirir A Calça Empina Bumbum

À prova de agachamento / alongamento Empina e modela as suas curvas Zero transparência Secagem rápida, que absorvem a umidade Disponível Para Todos os Tamanhos Tecidos respiráveis sustentáveis e tecnológicos

O bacana da calça empina bumbum é que ela eleva sua auto estima de forma natural, sem nenhum tipo de bojo ou recurso que deixe o processo artificial.

À prova de agachamento / alongamento

Com a calça empina bumbum você pode fazer qualquer modalidade de exercício tranquilamente. (musculação, yoga, pilates, alongamentos).

O tecido ajustável permite que você exerça qualquer movimento de forma livre, sem ter aquele velho medo de pagar cofrinho.

Um outro benefício da peça é que ela possui compressão na cintura, um grande diferencial em relação a outras peças fitness vendidas no mercado.

Além disso, você pode utilizar a calça por muito tempo, pois ela é resistente e não fica com aspecto surrado pois é feita fio a fio de forma 100% tecnológica para promover resistência e qualidade.

Não transparente

Composta por uma combinação de tecido sustentável a calça empina bumbum possui zero transparência. Ela é capaz de disfarçar perfeitamente as celulites e flacidez valorizando ainda mais as suas curvas, independente da numeração

O tecido da calça de malhar levanta bumbum é totalmente sustentável que proporciona flexibilidade sem transparecer, permite liberdade corporal ao realizar qualquer tipo de atividade física

Dessa forma, você não precisa ficar desconfortável, achando que o tecido está transparente e se constrangendo com todos olhando e comentando, pois o tecido é fio a fio, proporcionando flexibilidade.

Secagem rápida, que absorvem a umidade

Uma outra excelente vantagem da calça empina bumbum é que você pode usar a mesma peça várias vezes na mesma semana, tudo isso porque o seu tecido possui tecnologia para secagem rápida, independente do vento ou do sol.

Para quem mora em apartamento ou em lugares mais frios, essa é uma excelente vantagem, pois a secagem é muito rápida devido a essa nova tecnologia.

Essa nova tecnologia ainda é pouco explorada no Brasil devido ao alto custo por fibras sustentáveis que evaporam a água de forma muito mais rápida que qualquer outro tecido.

Tecidos respiráveis sustentáveis e tecnológicos

Além de não agredir o meio ambiente, os tecidos sustentáveis possuem qualidade internacional, com tecnologia super inovadora.Você pode lavar a peça diversas vezes que ela continuará como se fosse nova.

Um dos nossos principais vilões é a transpiração excessiva, principalmente na hora do treino, diversas pessoas chegam a ter queimaduras devido ao atrito entre o tecido e a pela com a presença do suor

O tecido original da calça academia empina bumbum é totalmente respirável e sustentável com tecnologia que promove a permeabilidade atuando contra a transpiração e condução de calor.

Por que as pessoas estão escolhendo a calça empina bumbum?

Como já dito, atualmente o Brasil está como um dos primeiros países no ranking em intervenções cirúrgicas. E segundo os médicos o bumbum é uma das regiões que as mulheres mais se queixam.

Contudo a calça empina bumbum tem feito muitas mulheres mudarem de opinião, pois pode ser considerada uma peça coringa.

Para quem não sabe, a calça empina bumbum é ideal para quem quer correr de cirurgias e manter auto estima super elevada na academia.

Como o nome mesmo diz a calça empina o bumbum, amplia e ainda torna a torneira deixando as suas curvas mais bonitas e acentuadas. Conheça os benefícios do produto.

Não é só beleza, é bem-estar também!

Muitas pessoas acreditam que aderir a moda fitness é pura vaidade somente para poder exibir, e isso não é errado! Afinal a liberdade corporal é uma conquista.

Mas o que muita gente não sabe é que quando bem escolhidas as roupas fitness não só proporcionam beleza estética como também a saúde e o bem estar.

Assaduras, mal distribuição das curvas corporais, hematomas, mal desempenho nos exercícios e inflamações, são alguns dos principais riscos de escolher a roupa para academia sem segurança.

Exatamente por isso é importante escolher o conjunto academia feminino em lojas seguras que ofereçam peças de qualidade legging fitness empina bumbum, que não ponham em risco a sua saúde e te deixem desconfortáveis.

Se eu não tiver curvas a calça empina bumbum consegue desenhá-las?

Sim, a calça de malhar empina bumbum proporciona curvas até mesmo para quem não possui desenhadas, de forma 100% natural.

Se o seu bumbum não for “avantajado” e você quer que a calça promova um efeito de bumbum grande, pode ficar tranquila! Pois a calça empina bumbum proporciona esse efeito realçando suas curvas com o seu desenho.

O desenho da legging foi feito pelas melhores estilistas na europa, para poder atender ao desejo de muitas mulheres do exterior que querem levantar o bumbum.

Por isso que em seu design ele consegue realçar curvas e proporciona curvas até mesmo para quem não tem essas curvas bem definidas, por isso a mulherada usa a calça empina bumbum academia

A calça empina bumbum proporciona efeito silicone

Devido a sua fabricação internacional a calça empina bumbum oferece um efeito que é buscado por diversas mulheres, principalmente as europeias, que é o efeito silicone.

Para quem busca um resultado silicone sem precisar fazer cirurgia por medo ou falta de dinheiro, a calça empina bumbum é a alternativa mais recomendada, pois ela consegue promover tal efeito.

Vimos diversos relatos de pessoas que utilizam a calça leggin empina bumbum e que comprovaram que de fato esse efeito é real, e que se torna um alívio devido ao medo de realizar cirurgia.

Como disfarçar as celulites?

Muita gente não sabe, mas um dos principais problemas que incomodam as mulheres quando o assunto é exercícios físicos, é a celulite

Por mais que queiramos ser livres de tabus e preconceitos sociais, eles frequentemente nos assola gerando inseguranças no nosso corpo, muitas vezes passa a ideia de imperfeição

A solução para isso é se aceitar e se sentir completa mesmo quando os padrões sociais dizem o contrário, você é a dona de si e certamente você se completa

Se o seu desejo é usar um conjunto de academia feminino para se sentir valorizada, ter seu corpo, a silhueta bem destacada, aposte nisso e você vai se sentir uma nova mulher, empoderada!

Cirurgia para levantar o bumbum: quais os riscos?

Inúmeras mulheres procuram bons cirurgiões para poder alterar a estética corporal, e nem sempre essa é uma ação válida pois pode trazer muitos riscos, principalmente para sua saúde.

Nem todas as cirurgias estéticas no Brasil dão certo, estima-se que cerca de 60% das cirurgias estéticas não atendam ao pedido inicial do paciente, e grande parte desse número causa problemas na saúde.

Um bom exemplo disso é a Andressa Urach, que fez alguns procedimentos estéticos e colocou sua vida em risco, segundo relatos da mesma em seu livro: Morri para viver.

Contudo, com a nova tendência da calça empina bumbum, muitas mulheres têm descartado a possibilidade de fazer cirurgia para levantar o bumbum por perceberem que a calça já proporciona esse efeito silicone.

Como emagrecer de forma saudável e me sentir bem com meu corpo?

Antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que não existe um protótipo de corpo perfeito, se você quer emagrecer deve ser por você, por se sentir melhor mais magra e não por seguir padrões sociais.

Todo corpo é lindo, e é isso que a moda Fitness saudável prega, por isso trouxemos uma tendência de 2022 que está bombando, para que você se sinta bem em realçar a beleza das suas curvas corporais.

No entanto, sabemos que algumas pessoas não se sentem bem com seu corpo, e tem o desejo de emagrecer para poder se sentir melhor, e para ajudar nesse processo separamos métodos seguros.

Exercício para conseguir levantar o bumbum de forma natural

A calça empina bumbum consegue proporcionar o efeito bumbum empinado, porém esse efeito só é possível devido ao seu tecido e design do desenho estilizado.

Para quem busca um resultado maior além da legging empina bumbum, separamos algumas dicas que será um excelente aliado da calça.

Exercício afundo + agachamento: esse sem dúvidas é o melhor exercício para você empinar o seu bumbum de forma natural sem precisar gastar muito tempo praticando, pois o músculo do glúteo define rápido com esses exercícios.

Se você ainda não pratica exercícios em alguma academia ou centro de atividades físicas, você pode fazer esses exercícios em sua casa mesmo, pois eles são fáceis e não precisam de acompanhamento.

Caso você não tenha estrutura para malhação em casa, recomendamos que leia a matéria sobre como ter seu próprio espaço Fitness em casa disponibilizado no link.

Conclusão

Infelizmente mais de 70% das brasileiras optam por adquirir roupas fitness baratas sem observar muito a qualidade.

O fato é que mais da metade dessas mulheres acabam se arrependendo, porque o óbvio acaba acontecendo, o produto de baixa qualidade acaba comprometendo o desempenho ao decorrer da atividade física e muitas vezes a peça acaba desbotando, rasgando ou até mesmo elastecendo com poucos dias de uso.

Por isso é fundamental escolher um produto que tenha qualidade e que eleve a auto estima. E a calça empina bumbum que pode também ser encontrada no passarelafitness.com.br tem beleza e qualidade suficiente para elevar a auto estima de qualquer mulher.