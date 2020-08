Caixão com corpo de homem que morreu por covid-19 é abandonado em cemitério

PUBLICIDADE

Nessa quarta-feira (12) viralizaram as imagens um caixão com o corpo de um homem que faleceu em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus no norte do Piauí que foi abandonado em um cemitério no Povoado Prata.

Segundo moradores do local, o plástico que deve ser utilizado para proteger o caixão para evitar a contaminação dos coveiros foi retirado, sem proteção alguma. Por meio de nota, a prefeitura de Altos afirmou que o óbito do homem ocorreu em 4 de agosto, em Teresina.

De acordo com a prefeitura, a informação do óbito só foi repassada após o traslado e enterro do paciente, sem o cumprimento do protocolo oficial estabelecido.

Veja a nota da prefeitura:

“A Prefeitura de Altos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, esclarece que foi informada do referido óbito quando já havia sido feito pela família o traslado e o enterro do paciente sem comunicação ao Município, ou seja, sem seguir o protocolo oficial em caso de óbito.

O paciente veio a óbito na noite do dia 4 de agosto, no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Ao tomar conhecimento do óbito por meio do Sistema de Notificações do Governo do Estado, ao meio-dia do dia 5 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde tomou medidas imediatas para solucionar a situação, que não seguiu os protocolos estabelecidos tanto pelo Estado como pelo Município.”