Cadela expulsa jovem que invadiu motel e ameaçou funcionária

PUBLICIDADE

Um técnico de informática, de 27 anos, foi expulso de um motel por uma cadela que fazia a segurança do estabelecimento. De acordo com uma funcionária do local, o jovem destruiu o portão e ameaçou a mulher com um pedaço de madeira após ser informado de que não havia suítes disponíveis. Com a chegada das autoridades, o rapaz foi preso por embriaguez ao volante.

O caso ocorreu no domingo (6), em Praia Grande-SP. O motel fica localizado na Avenida Ministro Marcos Freire, no bairro Guilhermina.

A funcionária do estabelecimento contou ao Portal G1 que o jovem chegou acompanhado de uma transexual, às 2h30. Em seguida, ele começou a bater contra o portão.

O suspeito, que aparentava estar bastante embriagado, pediu para que abrissem o portão, mas foi informado de que não havia mais vagas disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a funcionária, o homem a insultou e bateu com o carro contra o portão de entrada. Em seguida, a mulher optou por abrir o portão para que a estrutura não fosse derrubada.

O rapaz entrou na propriedade, desceu do carro, pegou um pedaço de madeira e tentou invadir a recepção. Nesse momento, ela decidiu soltar a cachorra de estimação.

O homem tentou fugir ao perceber a presença do animal, mas o veículo dele apresentou algum problema no momento da partida. A polícia foi acionada e deteve o suspeito. De acordo com o registro da Polícia Civil, a pessoa que estava com ele fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar o jovem passou pelo teste do etilômetro, que apontou o resultado de 0,71mg/L. Além disso, o rapaz não estava com a carteira de habilitação no momento em que foi abordado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi arbitrada fiança de R$ 5 mil, valor não apresentado na unidade pelo suspeito. Por isso, ele foi recolhido à cadeira pública, e deverá passar por audiência de custódia. O veículo foi encaminhado ao pátio municipal para perícia.