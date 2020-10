Cachorro ‘rouba’ pênis de borracha da dona e foge

Uma moradora da Escócia passou por uma situação constrangedora com seu cachorro. Paula Ramsay, de 27 anos, não acreditou quando viu seu cão correndo pelo jardim com um pênis de borracha na boca.

Segundo o jornal The Sun, a mulher ganhou o brinquedo sexual de um amigo. “Ele estava correndo no meu jardim com aquilo na boca, e não queria voltar. Eu moro na frente de uma avenida principal. Excelente”, escreveu ela na publicação.

O post viralizou nas redes sociais. A imagem foi feira por um colega de Paula que mora na mesma rua.

Aaron thought he’d be funny and order a dildo to my house as a laugh… my puppy got into it and was running around my front garden with it & wouldn’t come back🙃 I live on a main road. EXCELLENT. pic.twitter.com/57dnUgek48

