Cachorro retorna para casa após um ano desaparecido

Ikki, um cão mestiço de dálmata e vira-lata, havia desaparecido no dia 9 de agosto de 2019. Após pouco mais de um ano, o cachorro foi encontrado, nessa segunda-feira (17).

O videomaker Eduardo Barros é um dos tutores do animal. Em entrevista ao Portal G1, ele contou que o cachorro sempre saía durante a noite.

“Ele é grande e agitado, então a gente deixava ele dar umas voltas nos quarteirões próximos, mas no Dia dos Pais do ano passado ele saiu e foi mais longe, não voltou mais”, contou Eduardo.

Eduardo relata que o filho, Elias Neto, sentiu muita falta do animal. O garoto, de 5 anos, cresceu junto com Ikki e constantemente lembrava do amigo de quatro patas. Os dois se conheceram quando o cão tinha apenas 3 meses de idade.

Na tarde dessa segunda-feira (17), uma pessoa avistou Ikki na rua e tirou algumas fotos. O registro foi compartilhado em grupos de proteção animal e chegou até Eduardo, que é morador do bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina. Ele descobriu que o cachorro estava a cerca de 3 km de casa.

Após tomar conhecimento da localização de Ikki, a família rapidamente se mobilizou para buscar o animal. Após o retorno para casa, Ikki deitou no terraço, como se nunca tivesse se afastado do lar.