Cachorro enterrado vivo é resgatado por voluntário

Um cachorro foi resgatado por um voluntário após ser enterrado vivo. O integrante da ONG OPA (Organização Protetora dos Animais) contou que estava passando pelo local, quando escutou o animal chorando.

Em um vídeo é possível ver o cão apenas com o focinho a mostra. O animal faz força para sair do buraco, enquanto os voluntários tentam alargá-lo para possibilitar a saída. A presidente da ONG OPA, Mila Duarte, conta que o voluntário também avistou uma cadela fazendo um buraco no chão, para que o cachorro pudesse respirar. O caso aconteceu em Santa Catarina.

A presidente da entidade acredita que o animal tenha ficado enterrado mais de 24 horas. O cão foi levado para o canil da entidade e passou por exames. Ele está sob cuidados veterinários. O voluntário que localizou o animal manifestou vontade de ficar com o cachorro. Mila disse que deve registrar ocorrência.