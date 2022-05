Cachorrinha de quatro meses sobrevive após levar flechada no pescoço

A animal, da raça Chihuahua, foi resgatada por uma moradora e levada ao veterinário; O caso aconteceu na Califórnia

Uma cachorrinha da raça Chihuahua, com apenas quatro meses de vida, foi encontrada na última segunda-feira (23), com um grave ferimento no pescoço. Ela foi atingida por uma flecha e estava na rua chorando de dor. O caso foi registrado na Califórnia, a cadelinha foi resgatada por uma moradora e levada ao veterinário, onde passou por tratamento.

Segundo o ‘New York Post’, apesar da gravidade do ferimento, o animal sobreviveu. As imagens da sobrevivente foram compartilhadas pelo Departamento de Animais.

“Ficamos chocados”, disse Erin Gettis, diretora do departamento. “Como alguém pode atirar intencionalmente uma flecha num filhote. Estamos cuidando da pequena chihuahua até que apareça um lar adequado, mas isso não é tudo. Queremos saber quem fez isso e qualquer informação será de muita ajuda”, finalizou.