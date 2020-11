Cabeça de estátua de 2.300 anos é achada em esgoto de Atenas

PUBLICIDADE

Durante uma escavação para melhorar o sistema de esgoto no centro de Atenas, na Grécia, os trabalhadores encontraram a cabeça de uma estátua do deus grego Hermes. Cientistas avaliam que a peça tenha cerca de 2.300 anos. A informação foi passada pelo Ministério da Cultura do país europeu no domingo (15).

A “obra de arte original do fim do século 4 antes de Cristo ou do início do século 3 antes de Cristo” está em boas condições, disse um comunicado, divulgado pela agência France Presse.

A cabeça de mármore estava a apenas 1,3 metro sob o chão de uma calçada da cidade, na rua Aiolou. Ainda de acordo com o comunidcado, o objeto foi encontrado na sexta-feira (13) e retrata o deus em uma idade madura e é obviamente parte de um herma.”

As esculturas conhecidas como Herms ou hermas geralmente retratam a cabeça de Hermes e, às vezes, o dorso. Essas estruturas geralmente eram acopladas em colunas quadradas que ficavam em cruzamentos de estradas.

Hermes é um deus da mitologia grega, filho de Zeus e mensageiro dos deuses. Ele é conhecido por proteger viajantes e mercadores.

A estátua foi transportada para um depósito da diretoria de antiguidades. No sábado (14/11), o prefeito de Atenas, Kostas Bakoyannis, postou uma foto da cabeça de Hermes em sua conta no Facebook.