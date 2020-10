Burro é levantado devido transportar excesso de carga no Ceará

PUBLICIDADE

O episódio em que um burro esteve suspenso devido estar preso a uma carroça com carga excessiva foi registrado na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, nesta terça-feira (27). A cena foi fotografada e encaminhada para a polícia ambiental. De acordo com o portal G1, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte apontou que o animal carregava tijolos.

De acordo com a Polícia Ambiental, o proprietário do burro foi identificado e vai precisar comparecer a uma delegacia. Além disso, o episódio foi encaminhado à Polícia Civil do Ceará, para que uma investigação seja aberta. Além disso,informou que possíveis maus tratos só podem ser comprovados, após a uma análise veterinária.

Se os maus-tratos forem comprovados, o proprietário do animal pode cumprir pena de dois a cinco anos de prisão.