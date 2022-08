Briga generalizada entre seguranças e frequentadores do ‘Na Praia’, em Brasília

A assessoria do evento disse que lamenta o ocorrido, e que não compactua com atos de violência

Seguranças e frequentadores do “Na Praia Festival”, em Brasília, se envolveram em uma briga generalizada, no último domingo (31). A confusão foi gravada por testemunhas e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Começou em uma discussão de um grupo, quando um dos seguranças se aproximou e deu uma gravata em um jovem, que caiu no chão. Uma mulher tentou chamar o rapaz que parecia estar desorientado.

Um outro frequentador do evento tentou defender o jovem caído. Nesse momento, começou uma confusão generalizada. Nas imagens é possível ver que um homem foi carregado e outros dois imobilizados pelo pescoço por outros seguranças.

Os responsáveis pelo evento informaram que pediram à empresa de segurança terceirizada “a exclusão de um dos seguranças do quadro de prestadores de serviços, tanto do Na Praia quanto dos demais eventos realizados pelo mesmo organizador”.

A empresa de segurança Dragom informou que um dos colaboradores foi afastado imediatamente e que “os outros seguranças fizeram um treinamento de reciclagem para evitar situações como essa”.

Até a tarde desta quarta-feira (3), ninguém havia registrado ocorrência na delegacia. Segundo um dos frequentadores do evento, a confusão começou porque eles entraram em um local onde, conforme a segurança, “não seria permitido. Para o grupo, “a ação dos seguranças foi desproporcional”.

O Na Praia é um festival que reúne atividades esportivas, gastronomia e shows em um espaço a beira do Lago Paranoá, em Brasília. O evento começou em julho e vai até agosto.