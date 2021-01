Brasileiro é vacinado contra Covid-19 nos Estados Unidos

PUBLICIDADE

O brasileiro Douglas Axel Felizardo, de 27 anos, recebeu a vacina da Pfizer contra a Covid-19, na sexta-feira (dia 1º). Natural de Sertãozinho-SP, ele mora na cidade de Brandywine, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, há quatro anos. Douglas é técnico oftálmico e já havia contraído a doença em março do ano passado. As informações são do G1.

Entre os sintomas apresentados após contrair a doença no início do ano, Douglas relatou que sentiu perda do paladar e do olfato por duas semanas, além de ter tido febre alta e falta de ar.

O brasileiro contou que teve medo de morrer durante o período em que se recuperava em casa. Para Douglas, a aplicação da vacina traz uma sensação de alívio, e ele aguarda com ansiedade pela aplicação da segunda dose do imunizante.

A vacina da Pfizer foi aprovada no dia 13 de dezembro nos EUA e começou a ser aplicada no dia 14. O país também conta com o imunizante da Moderna no combate ao novo coronavírus. A aplicação começou no dia 20.