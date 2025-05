Brasileiro de 21 anos é morto a facadas nos Estados Unidos

O brasileiro Lucas Borges Martins, de 21 anos, morreu após ser esfaqueado em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O crime aconteceu neste domingo (25), segundo informou a família.

De acordo com as informações preliminares, Lucas chegou a ser socorrido, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu aos ferimentos.

A polícia local prendeu um dos amigos que estava com o suspeito de ter cometido o ataque. As autoridades norte-americanas continuam as buscas pelo autor das facadas.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas, e a família acompanha as investigações.