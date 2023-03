Brasil x EUA: qual as diferenças do Jeep Renegade

O Jeep Renegade é um SUV compacto popular em todo o mundo, e é vendido tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, assim como o Jeep Compass 4xe e outros carros da marca Apesar de compartilharem o mesmo nome, existem algumas diferenças notáveis entre as versões vendidas em cada país.

Neste artigo, vamos explorar as principais diferenças entre o SUV da Jeep no Brasil e nos Estados Unidos, para ajudar a entender melhor o que torna cada um desses modelos único. Continue no texto!

Design exterior

Uma das principais diferenças entre o Renegade vendido em uma concessionária Jeep mais próxima no Brasil para o modelo dos Estados Unidos é o design exterior. Enquanto o modelo americano tem uma aparência mais robusta e quadrada, com uma grade frontal grande e ângulos acentuados, o modelo brasileiro tem um visual mais arredondado, com uma grade dianteira menor e linhas mais suaves.

Além disso, o modelo brasileiro tem uma altura maior do solo, o que o torna mais adequado para as estradas brasileiras.

Motorização

Outra diferença importante entre os modelos é a motorização. Enquanto o Jeep Renegade vendido nos Estados Unidos oferece duas opções de motor a gasolina (2.4L e 1.3L turbo) e uma opção a diesel (1.6L), o modelo brasileiro é oferecido apenas com o motor 1.3 turbo flex.

Recursos de segurança

Os modelos também diferem em termos de recursos de segurança. Enquanto o Jeep Renegade vendido nos Estados Unidos oferece uma ampla gama de recursos de segurança, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, aviso de colisão frontal, o modelo brasileiro oferece menos recursos de segurança.

No entanto, o modelo brasileiro é equipado com airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

Preço

Assim como o Jeep Compass preço, o Renegade tem uma variação de preços entre os modelos. Essa diferença de preço pode ser explicada pelas diferenças na motorização, recursos de segurança e impostos sobre veículos em cada país.

Conclusão

Embora o Renegade vendido no Brasil e nos Estados Unidos compartilhe muitas características semelhantes, existem diferenças significativas que os tornam modelos únicos.

O modelo americano tem um design mais robusto, oferece mais opções de motorização e possui uma gama mais ampla de recursos de segurança, enquanto o modelo brasileiro tem um design mais arredondado, uma altura maior do solo e um preço mais acessível.

Qualquer que seja a versão que você escolher, o Jeep Renegade é um veículo confiável e durável que oferece desempenho excepcional tanto na cidade quanto na estrada.