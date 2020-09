Bombeiros são chamados para retirar cobra de vaso e se deparam com surpresa nada agradável

PUBLICIDADE

Parecia mais um dia comum para uma equipe de bombeiros de Curitiba, no Paraná. Até receberem um chamado de uma casa em Bacacheri, após um morador informar que havia uma cobra dentro do vaso sanitário. As informações são do site Mega Curioso.

O Corpo de Bombeiros do 7º Grupamento se locomoveu até a residência, mas ao adentrar o banheiro, se depararam com uma situação um tanto inusitada: ao invés de cobra, havia um cocô gigante no vaso.

Segundo a publicação, os militares deram descarga diversas vezes para que o cocô descesse, e depois de várias tentativas, o vaso ficou limpo. A informação teria sido compartilhada pelo portal de notícias curitibano Plantão 10.

A identidade do morador da casa não foi divulgada e mais detalhes sobre o caso não foram informados.