Bombeiros são acionados para resgatar égua e acabam realizando parto do animal

Uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou no parto de uma égua que havia atolado dentro de um brejo, na tarde desta segunda-feira (7). A equipe foi acionada para resgatar o animal, mas não sabia que a égua estava prenha.

O caso foi registrado em Belo Horizonte-MG. De acordo com a corporação, a égua estava dentro de um brejo, atolada até o pescoço. Ela havia sofrido o acidente durante a madrugada e estava muito debilitada. Com o auxílio de veículos de tração, a equipe efetuou o resgate.

Após o resgate, o dono do animal revelou que a égua estava prenha. Em seguida, os militares a ajudaram a ter o filhotes. Com a orientação de um veterinário, com que a equipe falava ao telefone, o parto foi realizado com sucesso. A égua e o potrinho passam bem.