Bombeiros resgatam homem preso em manguezal

Um homem foi resgatado com vida no Rio Capibaribe, no Recife, nesta terça (27), depois de ficar preso a raízes de manguezal. Segundo os bombeiros, a ação aconteceu quando as equipes procuravam outra pessoa, que teria se afogado no início da semana.

Ele foi colocado em uma maca e levado para a ambulância. De acordo com a corporação, a pessoa retirada da água seguiu para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

O resgate aconteceu durante a tarde, nas proximidades da rampa de remo do Sport Club do Recife, na Zona oeste da cidade.

Os bombeiros informaram que a equipe foi avisada por um pescador sobre a existência de uma pessoa presa no manguezal.

“Nossa equipe realizava buscas na região a tentativa de encontrar uma vítima que teria caído na manhã de segunda (26), na altura da ponte do Carrefour, na Torre, na Zona oeste”, afirmou o comunicado.

Ainda na nota, os bombeiros disseram que a equipe de mergulho conseguiu estabilizar e retirar a vítima que estava no mangue. “A guarnição de resgate fez o socorro até a unidade hospitalar”, acrescentou”.

As buscas pela outra pessoa foram encerradas no fim da tarde desta terça, “em função das condições climáticas e de visibilidade”.

Ele contou que ação dos bombeiros foi fundamental para conseguir retirar a pessoa da água com vida. “A maré estava cheia. O pescador indicou ao local e os bombeiros chegaram quando o homem estava só com o nariz de fora. Foi um trabalho incrível”, declarou.