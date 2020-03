Bombeiros atendem a duas chamadas de dedos presos em anéis

Em um dia, foram feitas duas chamadas ao Corpo de Bombeiros, devido a pessoas que ficaram com o dedo preso em anéis. Casos aconteceram no último sábado (9).

Um dos casos foi de um morador de Nossa Senhora do Livramento-MT. A vítima trabalhava e acidentalmente deu uma martelada no polegar. Com o impacto, o anel que o homem usava massou e ficou preso.

O homem estava com o dedo inchado e ferido. Ele foi levado ao Pronto Socorro do município, onde o anel foi retirado e ele pode receber medicação.

O outro caso foi em Guarantã do Norte-MT. Uma criança de 7 anos estava com um protetor de maçanetas de porta presa ao dedo. O protetor foi retirado do dedo da criança e ela pôde ser liberada.