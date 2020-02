Bombeiro é indiciado por instalar câmera em vestiário feminino

PUBLICIDADE 

Um bombeiro contratado de uma empresa terceirizada que atua no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi indiciado pelas autoridades acusado de ser o dono de uma microcâmera instalada no vestiário feminino do local.

De acordo informações do site G1, a câmera estava escondida em um par de botas e apontava para o chuveiro e o vaso sanitário.

O equipamento foi apreendido em janeiro. No aparelho havia fotos de funcionárias e algumas do suspeito, identificado justamente pelas imagens.

A 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) instaurou inquérito policial (IP), que tramita em segredo de justiça. O homem irá responder pelo crime de “registro não autorizado da intimidade sexual”. O crime prevê pena de detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.