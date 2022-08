Boi se solta de tratador, assusta visitantes e causa correria na Pecuária de Goiânia

A assessoria ainda informou que nenhum visitante ou o próprio animal ficaram feridos após o caso

Um boi se soltou do tratador, assustou visitantes e causou correria na Pecuária de Goiânia, neste domingo (14). Um vídeo mostra o momento em que o animal corre pelo local (veja acima).

De acordo com a assessoria de imprensa da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), a situação levou poucos minutos. A suspeita é que o animal tenha se assustado com algo e se soltado do tratador.

Registros realizados por visitantes mostram a correria causada no local quando o animal foi visto correndo.

Segundo a assessoria, ao ser capturado, o boi foi novamente direcionado ao pavilhão dos animais.

Outro vídeo, também registrado por visitantes do local, mostra o momento em que o animal embarcava para “retornar para a fazenda” de onde veio para a exposição dos animais, a principal programação da Pecuária deste domingo.