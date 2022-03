Blogueira é baleada na porta de bar por pistoleiro desconhecido

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima tinha deixado o estabelecimento para pegar um veículo de transporte por aplicativo, quando um homem não identificado atirou contra a influencer e fugiu

Uma blogueira de 21 anos foi assassinada a tiros, na madrugada desta segunda-feira (21), no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. A jovem Bruna do Nascimento Marques Maciel contava com mais de 105 mil seguidores, e sofreu disparos de arma de fogo de um desconhecido após sair de um bar da região.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima tinha deixado o estabelecimento para pegar um veículo de transporte por aplicativo, quando um homem não identificado atirou contra a influencer e fugiu.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na frente do local do crime serão usadas na investigação pela polícia. De acordo com um perito criminal, o corpo foi encontrado com três lesões no pescoço. Não tinham estojos no chão, então a arma usada foi provavelmente um revólver.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife. Parentes de Bruna estiveram no local nesta segunda.

A amiga da vítima testemunhou o assassinato. A mulher afirmou que as duas tinha saído juntas pela primeira vez e tentaram entrar em outro bar, no mesmo bairro. Como não conseguiram, por falta de ingresso, foram se divertir no local onde aconteceu o crime.

Bruna Marques morava em Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ela se apresentava como blogueira em seu perfil, nas redes sociais, e afirmava que tinha dois filhos e que estava em um relacionamento amoroso.