Bebês gêmeos levam “chicotada” de fios soltos em rua

Bebês gêmeos, de 1 ano e seis meses, ficaram feridos após serem “chicoteados” por fios soltos em uma rua de Jaú (SP), na última quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, a mãe contou que saía da creche com as crianças no carrinho duplo, quando, ao parar para atravessar a rua, um carro “atropelou” fios que estavam soltos na rua.

Ainda de acordo com a mulher, a fiação estourou e ricochetearam no rosto dos bebês, que tiveram ferimentos profundos.

Ao G1, a mãe que contou que levou as crianças à Santa Casa de Jaú e que, logo depois, eles foram liberados.

No dia seguinte, a mulher chegou a voltar ao local e os fios continuavam soltos. Em nota ao G1, a concessionária de energia elétrica que atende a cidade lamentou o acidente e informou que os fios já foram retirados.