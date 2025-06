Bebê viraliza ao “morder” cobra píton durante passeio em Maragogi

Um vídeo inusitado e fofo ganhou as redes sociais ao mostrar Tavinho, um bebê de apenas 10 meses, “mordendo” uma cobra píton durante uma sessão de fotos em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. A imagem foi registrada em abril deste ano, durante as férias da família, e rapidamente se espalhou, conquistando mais de 520 mil curtidas só no TikTok.

O momento aconteceu no Ecopark de Maragogi, um parque ecológico que abriga animais silvestres resgatados, muitos deles sem condições de retorno à natureza. Entre os animais do local está a píton albina que protagonizou o vídeo com Tavinho. Apesar de impressionar, a espécie não é venenosa e é considerada dócil — o contato é monitorado por profissionais do parque.

A gravação mostra o bebê sorridente se inclinando e, num gesto típico da idade, tentando “morder” o corpo da cobra — arrancando risos e reações nas redes. A cena foi compartilhada por diversos perfis e portais, colocando Tavinho entre os “bebês mais corajosos” da internet.