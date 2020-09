Bebê prematuro é encontrado dentro de sacola plástica

PUBLICIDADE

Um recém-nascido prematuro de 25 semanas foi encontrado, ainda ligado à placenta, dentro de uma sacola plástica na madrugada de quarta-feira (9). A criança foi encontrada por uma moradora de Ponta Porã-MS, cidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai.

De acordo com o boletim de ocorrência, a testemunha relatou que a sacola onde o bebê foi encontrado estava amarrada. Ao abrir o recipiente, a mulher encontrou o recém-nascido, do sexo masculino, ligado à placenta e com muito sangue. Em seguida, ela cobriu o menino com a blusa que vestia e o encaminhou até o hospital Regional da cidade.

Uma equipe médica constatou que o recém-nascido era prematuro e tinha aproximadamente 25 semanas. Por conta da gravidade, ele foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU) de Dourados-MS.

O caso foi registrado como abandono de recém-nascido e aborto na forma tentada.