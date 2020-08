Bebê nasce com mecha de cabelo branco e viraliza nas redes sociais

PUBLICIDADE

Fotos do bebê Theo, de apenas oitos dias, viralizaram nas redes sociais. Isso devido a uma particularidade do recém-nascido: uma pequena mecha branca no cabelo.

Theo nasceu com um pouco mais de 3,3 kg, na Maternidade Santa Fé, no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. Ele é o primeiro filho da vendedora Fernanda Oliveira dos Santos. A mãe conta que o pai de Theo, Enderson Eliziano, arregalou os olhos ao ver o rosto do bebê e os médicos logo começaram a falar da mecha no cabelo.

“Fiquei desesperada porque não via o Theo. O meu marido olhando com olho arregalado e eu não via”, relatou Fernanda.

Após ser encaminhada até o quarto da maternidade, a mãe finalmente conseguiu ver o motivo de tantas reações.

“Todo mundo ficou apaixonado. Ele tirou foto com todas as enfermeiras”, contou a mãe.

Os pais de Theo relatam que muitas pessoas pediram para tirar foto com ele quando o bebê foi tomar as primeiras vacinas. Nas redes sociais as reações são dirigidas a charmosa mechinha branca do recém-nascido.

O nome da condição genética que causa a mecha branca é Piebaldismo, o que faz com que a criança nasça com uma mecha do cabelo sem cor. A condição também pode ocasionar em manchinhas brancas pelo corpo.

A condição é hereditária, o que indica que alguém na família de Theo também a manifestou. No caso dele, um tio também nasceu com uma mecha branca no cabelo.

As manchas brancas são decorrentes da baixa quantidade de melanina na região afetada. A condição é fixa, no entanto, não oferece riscos. No caso de ser na pele, é preciso usar protetor solar porque, como não há melanina naquela região, não há proteção. Já quem manifesta a condição nos cabelos, mas não aprecia o visual, basta pintar.