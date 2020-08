Bebê morre carbonizado em incêndio após mãe deixar filhos sozinhos em casa

PUBLICIDADE

Um bebê de um ano morreu carbonizado na noite desse domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, a mãe do bebê deixou os três filhos sozinhos em casa para ir comprar bebida alcoólica.

Alguns moradores de Joaquim Gomes-AL relataram que a mulher deixava as crianças sozinhas com frequência. Neste domingo (9), após a mãe sair, os filhos mais velhos começaram a brincar com fogo. Na sequência, as chamas atingiram o colchão do quarto onde o bebê, identificado como Everton, dormia.

Ao ouvirem os gritos das crianças, os vizinhos foram até a residência e arrombaram a porta. No entanto, o cômodo onde o bebê estava já havia sido tomado pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após as chamas serem contidas, a corporação confirmou o óbito do bebê de um ano.

O corpo de Everton foi levado para o Instituto Médico Legal de Arapiraca. As outras crianças não ficaram feridas. A mãe foi presa e os filhos dela ficaram sob os cuidados de um parente.

