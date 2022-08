Bebê morre baleado em tiroteio, em Porto Alegre

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 16h30 na Rua Samambaia, no bairro Lomba do Pinheiro

Um bebê de 1 ano morreu após ser baleado, na tarde de segunda-feira (8), em Porto Alegre. Segundo a polícia, homens invadiram a casa onde ele estava e trocaram tiros com o proprietário, que seria pai da criança. Testemunhas contaram para a polícia que os suspeitos entraram na casa em busca de um homem de 31 anos. Tiros foram ouvidos de dentro do imóvel. Em seguida, os homens fugiram. Leia também Vendas no Dia dos Pais deverão crescer 5,3% em 2022, apesar da inflação, diz CNC

Poliomielite: Por que é preciso se vacinar contra doença erradicada há 28 anos?

Inflação de serviços no IPCA sai de 0,90% em junho para 0,80% em julho, diz IBGE O alvo do grupo não se feriu. Ele levou o filho para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas o bebê não resistiu ao ferimento. O alvo do grupo não se feriu. Ele levou o filho para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas o bebê não resistiu ao ferimento. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos de terem cometido o crime não foram identificados. A motivação para o crime ainda está sendo investigada.