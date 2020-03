Bebê morre após sofrer maus-tratos; pais são suspeitos

PUBLICIDADE 

Uma bebê, vítima de maus-tratos, veio a óbito na manhã desta terça-feira (10). A vítima sofreu ao menos 12 fraturas e diversas queimaduras pelo corpo. Os pais foram presos suspeitos de tentativa de homicídio.

Segundo exames da Polícia Técnico-Científica, a criança sofria agressões de forma contínua. A mãe levou a bebê a um posto de saúde, em Trindade-GO, na quinta-feira (5). A criança foi encaminhada para um hospital, onde a médica suspeitou de maus-tratos e chamou a polícia.

Os pais foram presos na sexta-feira (6) suspeitos de tentativa de homicídio contra a bebê. Na ocasião, o pai, de 24 anos, negou as acusações. A mãe, de 18 anos, afirmou que tentava proteger a filha, quando o marido puxou as pernas e os braços da vítima com força e bateu a cabeça da menina na estrutura de madeira da cama.

O corpo da criança ainda está no IML, onde aguarda por um parente que possa liberar.

A avó materna da criança poderá liberar o corpo, mas a família, que mora no Maranhão, ainda tenta arrecadar dinheiro para a viajem.

Outra opção, caso algum parente não compareça, é levar uma procuração ao presídio onde os pais estão para obter a assinatura da mãe.