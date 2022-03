Bebê morre após carro cair em buraco de estrada e ficar submerso por lama, em MS

O automóvel ficou submerso na lama ao cair em uma cratera. O óbito da criança foi confirmado nesta quarta-feira, 23

Depois de um carro despencar em um buraco, de uma estrada vicinal, em Dourados (MS), nesta terça-feira, 22, um bebê que estava no interior do veículo morreu. O automóvel ficou submerso na lama ao cair na cratera. O óbito da criança foi confirmado nesta quarta-feira, 23.

O menino chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos. No carro também estava outra criança, uma menina, que continua internada. Os pais das crianças tiveram ferimentos leves e não correm riscos graves. A família é moradora da comunidade indígena Bororó.

O carro caiu no buraco e ficou parcialmente submerso pela lama. Os passageiros foram socorridos e as crianças foram encaminhadas a um hospital de Itaporã (MS), cidade vizinha. No entanto, por conta da gravidade, os pequenos foram transferidos para o Hospital Universitário de Dourados.

Até o momento, o hospital não confirmou a causa de morte do menino, e aguarda resultado do laudo de necropsia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.