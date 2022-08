Bebê morre ao ser atingido por um tiro dentro de casa em Porto Alegre

Segundo a Brigada Militar, criminosos armados teriam invadido a casa em que o menino morava procurando o pai da criança

Um bebê de apenas 1 ano e 11 meses morreu após ser atingido por um tiro no bairro Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre-RS. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (8).

Segundo a Brigada Militar, criminosos armados teriam invadido a casa em que o menino morava procurando o pai da criança, de 31 anos, que tem envolvimento com o tráfico de drogas e escapou do tiro. Ele foi preso em flagrante com 1kg de maconha e uma balança de precisão.

O bebê chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Em depoimento, o pai da criança falou que estava com ele no colo quando dois homens atiraram contra um terceiro, e um dos disparos acabou atingindo o menino. Os suspeitos de cometer o crime ainda não foram identificados.