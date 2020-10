Bebê faz gesto obsceno durante ultrassom

PUBLICIDADE

Na Inglaterra, uma mãe fez um ultrassom em 4D para checar o desenvolvimento do bebê e teve uma surpresa quando as imagens foram captadas. No momento do exame o pequeno bocejou e mostrou o dedo do meio para as fotos.

De acordo com o site Mirror, os pais levaram a situação na brincadeira. A mãe disse a criança vai seguir os passos do pai com esse comportamento.

“No final do ultrassom, ele começou a cobrir o rosto, como se quisesse dizer ‘vocês têm fotos suficientes, agora me deixem em paz’. Cinco minutos depois, ele decidiu nos mostrar o dedo médio, querendo dizer ‘chega, me deixem em paz'”, disse Jess Johnson, mãe do bebê.