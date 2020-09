Bebê escuta a voz da mãe pela primeira vez

PUBLICIDADE

Os pais de um bebê, que nasceu surdo, compartilhou o momento comovente em que a criança ouve suas vozes pela primeira vez após passar pela adaptação com aparelhos auditivos.

O casal, Tiffany Wroe, 29 anos, e John, 44, são do sul de Manchester, no Reino Unido, mas vivem em Nairóbi, Quênia, há 10 anos. O casal é pai de Saul, de 11 semanas, e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

Saul nasceu com perda auditiva moderada a severa em ambas as orelhas, podia ser visto sorrindo para sua mãe e seu pai enquanto falavam suavemente com ele após ajustar seus novos aparelhos auditivos. O bebê caiu no choro ao escutar a voz dos pais e, em seguida, a mãe o tranquilizou.

Assista: