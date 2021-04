Bebê é resgatado após sofrer queimadura com carvão de narguilé

Pais se recusaram a entregar a criança e a Polícia Militar precisou ser acionada

Um bebê de um ano foi retirado da guarda dos pais, nessa segunda-feira (5), após sofrer queimaduras graves provocadas por um carvão de narguilé. De acordo com o Conselho Tutelar de Jataí, no sudoeste de Goiás, as queimaduras atingiram o braço direito da criança. Os pais, um rapaz de 24 anos e uma jovem de 18, são investigados por maus-tratos.

O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de que a vítima estava sofrendo maus-tratos. No entanto, os pais se recusaram a entregar a criança e a Polícia Militar precisou ser acionada. Com a chegada da equipe de militares, os pais foram detidos e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles foram liberados em seguida.

De acordo com o relato dos policiais, o casal precisou ser contido antes de ser encaminhado à delegacia. Além disso, a casa em que a família mora estava em más condições de higiene e com odor.

Após o resgate, a criança recebeu curativos no local da queimadura. O caso segue em segredo de Justiça.