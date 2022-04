Bebê e outras três pessoas morrem após carro partir ao meio em batida na BR-277, em Foz do Iguaçu

Na noite de domingo, um bebê de um ano e outras três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros, na BR-277, em Foz do Iguaçu

Na noite de domingo, 10, um bebê de aproximadamente um ano e outras três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros, na BR-277, no km 721, na região do Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A polícia informou que além do bebê, as vítimas foram um homem e duas mulheres, que não tiveram suas idades descobertas.

Todas as vítimas estavam em um mesmo carro, que partiu ao meio com o impacto da batida.

Ainda segundo a PRF, um dos motoristas envolvidos dirigia sob efeito de bebida alcoólica. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. As causas do acidente não foram informadas.