Bebê é encontrado vivo após passar dois dias dentro de buraco na Bahia

Um bebê de quase 2 anos foi encontrado vivo após passar 2 dias dentro de um buraco, em Santo Estevão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador

Nesta terça-feira, 17, um bebê de 1 ano e 11 meses foi encontrado vivo após passar dois dias dentro de um buraco, em Santo Estevão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, Heitor Gomes de Araújo estava desaparecido desde a noite de domingo, 15, quando a mãe saiu e deixou a criança sozinha. Ela percebeu o sumiço do filho cerca de 24 horas depois e acionou a delegacia da cidade.

O menino foi encontrado por volta das 13h por uma mulher que passava pelo local e ouviu o gemido da criança. Ela testemunhou que o garoto estava com os braços para cima.

O buraco fica a 60 metros da casa onde Heitor mora com a mãe, no bairro Triângulo, as margens da BR 116 Sul. Ele foi levado para o Hospital Doutor João Borges de Cerqueira, com sinais de desidratação e febre, mas sem ferimentos.

De acordo com o hospital responsável pelo atendimento, o bebê continua internado onde está sendo hidratado. O estado dele é estável e ainda não há previsão de alta.

A mãe do menino foi presa e deve responder por abandono de incapaz.