Bebê de seis meses é novo caso suspeito de coronavírus

O quinto suspeito do coronavírus no Rio Grande do Sul foi confirmado nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, trata-se de um bebê de seis meses, morador da china, que apresentou sintomas durante estadia em Porto Alegre.

A criança teve febre combinada com sintomas respiratórios leves, o que é considerado requisito para suspeita da doença. Os pais não manifestaram sintomas, ainda de acordo com a secretaria.

No Brasil, oito casos estão em investigação. São três em São Paulo, três no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e um Santa Catarina.

Desde as primeiras suspeitas, 21 casos já foram descartados no Brasil.