Bebê de dois meses morre após mãe dormir sobre ela

Uma bebê de 2 meses morreu na madrugada desta segunda-feira (13) após a mãe dormir sobre ela. O caso ocorreu em Iguatu, a 380 km de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da bebê.

Conforme as primeiras informações, a criança teria falecido após a mãe dormir por cima da vítima. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará compareceram ao local da ocorrência.

Somente após o laudo será possível confirmar a causa da morte, afirmou a Secretaria da Segurança.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Iguatu, unidade que realiza investigações para esclarecer os fatos.